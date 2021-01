Zbohom, Google!

V poslednej dobe často môžeme počuť o bezpečnosti a súkromí na internete. Bola to podceňovaná téma, ale konečne sa jej začalo venovať viac pozornosti.

V médiách rezonujú najmä zmeny aplikácie Whatsapp, keďže užívateľov prinúti plne zdieľať údaje s jej materskou firmou Facebook. V tomto článku sa ale chcem pozrieť na iný gigant - a to na Google.

Inžinierstvo tejto firmy je na veľmi vysokej úrovni a za roky sa im podarilo vybudovať neskutočné impérium. Problémom je ale biznis model tohoto celého odvetvia, kde používateľ priamo neplatí za používanie služby vôbec nič, ajked jej chod a vývoj stojí nemalé peniaze. Užívateľ však platí svojimi dátami, ktoré sú potom odpredávané tretím stranám. Tie na nás takto veľmi presne vedia cieliť reklamu a koniec koncov tú cenu za používanie "zadarmo produktu” zaplatíme pri nákupe veci, ktorú by sme si nekúpili (alebo nie za danú cenu), ale neodolali sme jej efektívnej a dlhodobej reklame. Tomuto vieme čiastočne predísť, a to používaním overeného open source softvéru (jeho zdrojový kód je dostupný na internete a podlieha tak verejnej kontrole) a od firiem, ktoré majú vyšší morálny kredit.

Google, priateľ alebo nepriateľ? (zdroj: s3.amazonaws.com)

Znie to náročne? Poďme sa pozrieť, aké sú alternatívy produktov Google:

1) Vyhľadávanie. Vyhľadávač Google sa stal za posledných 15 rokov takým fenoménom, že v mnohých jazykoch sa dokonca zaužívalo slovo “Gúgliť”, t.j. vyhľadávať na internete. A na ostatné vyhľadávače ľudia zabudli. Doba sa ale zmenila, ostatné vyhľadávače sa tiež naučili nájsť to čo od nich potrebujeme. Niektoré dokonca už aj lepšie, a to dokonca aj s rešpektom k nášmu súkromiu. Skúste vyhľadávač DuckDuckGo. Oceníte ho aj ak napríklad hľadáte špecifické technické veci.

Čoraz populárnejší vyhľadávač (duckduckgo.com)

2) Email. Gmail od Googlu sa právom stal fenoménom a veľká časť internetu ho aktívne používa. Problémom je ale, že všetko čo sa v nej hocikedy objavilo, Google spracováva a využíva na marketingové účely. Že nemáte čo skrývať? Ste si istý, že chcete aby Google každému odpredával informáciu, že ste si do nejakej destinácie práve kúpili letenku a tým pádom vám kľudne vedia pri bookingu hotela ponúknuť vyššiu cenu, keďže vedia, že letenku len tak nezrušíte a to ubytovanie naozaj potrebujete? Takýchto príkladov by sme vedeli nájsť nespočetne veľa.

Alternatíva: Protonmail. Prejsť na iný email znie ako nočná mora, ale mnoho stránok, kde ste registrovaný pomocou mailu už podporuje zmenu registračnej mailovej adresy. Poprípade viete používať oba maily súčasne, ale Protonmail využijete na online nákupy tovarov a služieb. Z ich šifrovaných mailov Vám nikto Vaše údaje čítať a predávať nebude.

3) Prehliadač Google Chrome - prejdite napr. na Mozillu Firefox. Doinštalujte si tam Ublock a Privacy Badger na blokovanie reklám a sledovacích cookies. Alebo skúste prehliadač Brave.

4) Youtube - toho sa asi človek ťažko zbaví, ale na nahrávanie svojich videí môžete použiť napr. stránku streamable.com. Pre prehliadanie videí Youtube adekvátnu náhradu nemá, ale odporúčam si pomocou nastavnia rozšírení prehliadča zablkovať všetky odporúčané videá na Youtube. Tým pádom budete vidieť len to, čo ste sami vyhľadali a nestrávite pri každej návšteve stránky polhodinu pozeraním ďalších zbytočných mačacích videí, ktoré vám algoritmus ochotne naservíroval.

Youtube bez odporúčaní (youtube.com)

Ostatné:

Hangouts (četovanie) - Signal

Chrome manažér hesiel - Bitwarden

Google Maps - Mapy.cz

Google translate slovník - najlepší je DeepL , ale zatiaľ nepodporuje slovenčinu, takže zatiaľ slovnik.sk

Google Docs (editácia dokumentov) - Only Office alebo Libre office

Google Disk (úložisko súborov) - NextCloud

Smartfón s Androidom - prechod na iPhone alebo zariadenia Huawei, ale to je náročnejšia zmena a môže to byť prechod z blata do kaluže, čo sa týka súkromia.

Ajkeď sa Vám nepodarí zmeniť všetky veci naraz, alebo prejsť len čiastočne, je to stále lepšie ako neurobiť vôbec nič. Úplne sa vzdať a rezignovať na svoje súkromie by sa nám môže skôr či neskôr vypomstiť. Všetky uvedené alternatívy majú voľne dostupné verzie a viete ich plnohodnotne legálne používať bez nutnosti akejkoľvek platby. A čo je hlavné, neobchodujú s našimi dátami. Ak však nejakú menšiu firmu podporíte zakúpením jej služieb, pomôžete im v tomto neľahkom boji s oveľa mocnejším a bohatším súperom. Dajte im šancu, IT svet je viac ako len Google a Facebook.

Zdroje k článku:

https://touchit.sk/pokazeny-google-najvacsi-internetovy-vyhladavac-hlada-horsie-ako-v-minulosti/242319

https://privacytools.io

https://alternativeto.net